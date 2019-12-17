​В Берлине вскрыли могилу нациста Рейнхарда Гейдриха

В Берлине неизвестные раскопали могилу нациста Рейнхарда Гейдриха, который в 1939-1942 годах был начальником Главного управления имперской безопасности.

Как передает Report со ссылкой на BBC News, останки Гейдриха остались нетронутыми. На могиле нет указания имени похороненного, поэтому у злоумышленников, очевидно, была наводка.

Гейдрих имел большой политический вес в иерархии Третьего рейха и был одним из архитекторов плана геноцида евреев. Он умер 4 июня 1942 года в результате покушения в Праге в рамках операции "Антропоид", которая была подготовлена с участием британских спецслужб.

После Второй Мировой войны было принято решение сделать безымянными могилы известных нацистских деятелей, чтобы они не превратились в места поклонения для неонацистов.