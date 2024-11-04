В Берлине восемь полицейских пострадали при пропалестинской демонстрации

Восемь сотрудников полиции пострадали во время проходившей в субботу в берлинском районе Кройцберг пропалестинской демонстрации.

Восемь сотрудников полиции пострадали во время проходившей в субботу в берлинском районе Кройцберг пропалестинской демонстрации.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета Die Welt.

Возбуждено 36 уголовных дел. Следственные проверки проводятся по фактам разжигания ненависти, использования символики антиконституционных и террористических организаций, нанесения телесных повреждений и оскорблений.

В демонстрации приняли участие около 720 человек. По имеющимся данным, во время шествия подвергся нападению журналист. Вместе с тем протестующие забрасывали полицейских бутылками. Участники также пытались освободить задержанных лиц. В связи с этим были инициированы дальнейшие уголовные расследования по фактам нападений на сотрудников полиции и оказания сопротивления им, а также попыток кражи огнестрельного оружия.

Кроме того, 95 человек должны были прекратить участие в акции из-за скандирования запрещенного лозунга.