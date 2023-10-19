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В Берлине во время пропалестинских митингов пострадали не менее 65 полицейских

В Берлине во время пропалестинских митингов пострадали не менее 65 полицейских Не менее 65 полицейских пострадали в Берлине в ночь на четверг в результате переросших в беспорядки пропалестинских митингов.
Другие страны
19 октября 2023 г. 11:45
В Берлине во время пропалестинских митингов пострадали не менее 65 полицейских

Не менее 65 полицейских пострадали в Берлине в ночь на четверг в результате переросших в беспорядки пропалестинских митингов.

Как передает Report, об этом заявил пресс-секретарь профсоюза берлинской полиции Беньямин Йендро в соцсети "X".

"Вчера вечером на пропалестинских собраниях в результате бросания камней и пиротехнических средств, а также физического насилия пострадали не менее 65 полицейских - а всего за два дня у нас таких уже более 80", - написал он.

Он добавил, что в ужасе от происходящего, и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

Беспорядки захлестнули Берлин прошлой ночью после удара по больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа.

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Версия на английском языке At least 65 police officers injured during pro-Palestinian protests in Berlin

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