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В Берлине в ходе протестных акций пострадали более 40 полицейских

В Берлине в ходе протестных акций пострадали более 40 полицейских ​​​​​​​По меньшей мере 45 полицейских пострадали в Берлине в субботу во время различных акций протеста, в числе которых была демонстрация противников ограничений, введенных из-за коронавируса.
Другие страны
2 августа 2020 г. 19:29
В Берлине в ходе протестных акций пострадали более 40 полицейских

По меньшей мере 45 полицейских пострадали в Берлине в субботу во время различных акций протеста, в числе которых была демонстрация противников ограничений, введенных из-за коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщила столичная полиция.

"К настоящему моменту пострадавшими числятся 45 сотрудников правоохранительных органов", - говорится в пресс-релизе. Изначально сообщалось, что ранения получили 18 полицейских. "Задержано в общей сложности 133 человека", - отметили в полиции.

Отметим, что всего порядок в ходе субботних акций протеста обеспечивали 1,1 тыс. сотрудников правоохранительных органов.

Из всех акций демонстрация против ограничительных мер стала самой крупной, на ней собрались 20 тыс. человек. Она была завершена после того, как полиция силой вывела организаторов акции со сцены. Сотрудники правоохранительных органов сослались на то, что на митинге не соблюдались правила: манифестанты в большинстве своем не соблюдали дистанцию в 1,5 метра и не носили защитные маски. После этого демонстранты устроили несколько стихийных митингов в разных частях города.

Беспорядки были зафиксированы вечером в районе Нойкёльн в ходе акции, организованной левыми активистами. Полиция не приводит подробной статистики и не уточняет, во время каких именно демонстраций пострадали полицейские.

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Версия на азербайджанском языке Berlində aksiyalar: 45 polis xəsarət alıb, 133 nəfər saxlanılıb

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