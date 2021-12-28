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В Берлине ужесточили ограничения из-за коронавируса

В Берлине ужесточили ограничения из-за коронавируса В Берлине, который имеет статус федеральной земли, со вторника ужесточены социальные ограничения в связи с пандемией коронавируса, в столице ФРГ реализованы требования, принятые на встрече канцлера Олафа Шольца с региональными властями в декабре.
Другие страны
28 декабря 2021 г. 10:00
В Берлине ужесточили ограничения из-за коронавируса

В Берлине, который имеет статус федеральной земли, со вторника ужесточены социальные ограничения в связи с пандемией коронавируса, в столице ФРГ реализованы требования, принятые на встрече канцлера Олафа Шольца с региональными властями в декабре.

Об этом передает Report со ссылкой РИА Новости.

Список ограничений, которые будут действовать в Германии c 28 декабря в связи с пандемией коронавируса, представил ранее в Берлине канцлер Шольц по итогам совещания, проведенного с главами федеральных земель и профильными министрами немецкого правительства. Жесткие ограничения для непривитых сохранятся. Присутствие на работе, пользование общественным транспортом возможно только для привитых, переболевших или сдавших в течение 24 часов тест на коронавирус. Еще более строгие правила действуют в розничной торговле, кино и театрах. Доступ имеют только привитые и переболевшие.

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