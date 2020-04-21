В Берлине со среды начнут открываться магазины

В Берлине с 22 апреля начнут открываться магазины площадью до 800 квадратных метров, а в общественном транспорте станет обязательным ношение масок.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, во вторник земельный сенат принял такое решение и отрегулировал первые шаги по послаблению ограничительных мер в общественном пространстве.

Правило сохранять минимальную дистанцию в полтора метра сохраняется, но оно не распространяется на семейные пары и родственников, живущих в одном доме. Разрешается проводить частные или семейные мероприятия численностью до 20 человек - в первую очередь речь идет о, например, крестинах или поминках. Также до 3 мая разрешается собираться компаниями не более 20 человек под открытым небом. С 4 мая число участников уличного мероприятия может быть увеличено до 50 человек.

Помимо этого, с 4 мая в Берлине открываются музеи и образовательные учреждения.