В Берлине считают преждевременным вопрос о возможной отправке военных в Украину

Власти Германия считают, что прежде чем обсуждать возможность размещения военных в Украине, нужно достичь договоренностей по урегулированию российско-украинского конфликта.

Власти Германия считают, что прежде чем обсуждать возможность размещения военных в Украине, нужно достичь договоренностей по урегулированию российско-украинского конфликта.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявила представитель правительства ФРГ Кристиане Хоффманн.

"Мы неоднократно говорили, что должны сначала подождать того момента, когда мы увидим, установился ли, как мы надеемся, мир в Украине и каким образом. Затем мы сможем обсуждать условия и то, как это будет организовано", - сказала она.

В свою очередь, премьер Польши Дональд Туск заверил, что не рассматривает возможность размещения польских войск на Украине.

"Польша будет помогать Украине таким образом, каким она это делала до сих пор: в зависимости от наших финансовых, гуманитарных и военных возможностей. Мы не собираемся направлять польских солдат на украинскую территорию", - заявил он в понедельник журналистам.