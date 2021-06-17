В Берлине произошли столкновения с леворадикалами, 60 полицейских ранены

Не менее 60 полицейских в Берлине пострадали в ходе попытки выселения сквота (заброшенного дома), который заняли леворадикалы.

Не менее 60 полицейских в Берлине пострадали в ходе попытки выселения сквота (заброшенного дома), который заняли леворадикалы.

Как передает Report, об этом сообщается в Twitter берлинской полиции.

В полиции заявили, что ее подразделения и берлинскую пожарную бригаду не пропускают к дому.

«На них нападают и забрасывают камнями, в том числе с крыш», — сказано в сообщении.

Напомним, что ранее городским коммунальных службам разрешили провести пожарную инспекцию в здании по адресу Ригаер-штрассе, 94. Однако, когда правоохранители начали проводить оцепление здания, в них стали бросать камни. После этого люди, захватившие здание, начали поджигать мусор на улице.