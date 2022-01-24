В Берлине произошла драка с участием дипломатов

Драка с участием дипломатов из Восточной Европы произошла вечером в воскресенье в одном из ресторанов Берлина, четыре человека пострадали.

Драка с участием дипломатов из Восточной Европы произошла вечером в воскресенье в одном из ресторанов Берлина, четыре человека пострадали.

Как передает Report, об этом сообщает германское издание Bild.

"Они все пили вместе. Там также были дипломаты из Восточной Европы. На самом деле, хорошие люди", - рассказал изданию управляющий заведения.

Как сообщается, в ресторане отдыхала группа людей, на улице между ними началась ссора, которая переросла в драку. Двое мужчин и одна женщина были вынуждены обратиться в больницу, еще один человек получил ранение.