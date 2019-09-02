​В Берлине приступят к подготовке саммита "нормандской" четверки

Встреча внешнеполитических советников лидеров стран "нормандской" четверки (Германия, Франция, Россия, Украина) состоится в понедельник в Берлине в рамках подготовки к саммиту.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА Новости, официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявлял, что встреча состоится "в целях проведения в ближайшее время саммита в нормандском формате", но о времени и месте этой встречи ничего сообщить не смог. О том, что дата саммита пока не согласована, сообщил ранее и помощник президента России Юрий Ушаков.

Встреча традиционно проходит без участия прессы.