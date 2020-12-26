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В Берлине при стрельбе пострадали четыре человека

В Берлине при стрельбе пострадали четыре человека Поиски преступников продолжаются
Другие страны
26 декабря 2020 г. 10:35
В Берлине при стрельбе пострадали четыре человека

По меньшей мере четыре человека получили ранения в результате стрельбы в Берлине в районе Кройцберг.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщила газета Bild со ссылкой на полицию.

По ее данным, выстрелы раздались рано утром в субботу. Отмечается, что сотрудники полиции обыскали близлежащую территорию. Кроме того, на вертолете был совершен облет района. Трое раненых были обнаружены недалеко от штаб-квартиры Социал-демократической партии Германии. Четвертый пострадавший был найден в близлежащем канале.

На данный момент полиция не может предоставить никакой информации о причинах произошедшего. Поиски преступников продолжаются.

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