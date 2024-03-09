В Берлине при наезде автомобиля погибла женщина, еще 6 человек пострадали

Один человек погиб, не менее шести пострадали в результате наезда автомобиля на прохожих в центре Берлина.

Один человек погиб, не менее шести пострадали в результате наезда автомобиля на прохожих в центре Берлина.

Как передает Report со ссылкой на агентство DPA, инцидент произошел на оживленной улице Лейпцигер-штрассе у торгового центра. Автомобиль по неизвестной пока причине выехал на тротуар и сбил, в том числе 41-летнюю женщину с детской коляской. Она позже умерла в больнице, состояние 4-летнего ребенка оценивается как тяжелое, он был срочно прооперирован.

За рулем автомобиля находился 83-летний мужчина. Он тоже был доставлен в больницу, где ему оказали амбулаторную помощь и взяли кровь на анализ. Из-за его действий на Лейпцигер-штрассе столкнулись еще два автомобиля. Водитель одной из машин был госпитализирован.

Причины происшедшего выясняются.