В Берлине полиция начала расследование по инциденту в доме, где живут журналисты

Расследование по инциденту в доме, где живут российские журналисты, уже начато.

Расследование по инциденту в доме, где живут российские журналисты, уже начато.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, к процессу привлечены прокуратура Берлина, отдела Госбезопасности.

В полиции сообщили о том, что криминалисты изучают устройство, обнаруженное в нише дома, где проживают российские журналисты.

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В Берлине предотвращена вероятная попытка теракта против журналистов РИА Новости в и членов их семей.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в посольстве России в Германии.

В доме, где они проживают, обнаружен подозрительный предмет. После осмотра саперы подтвердили, что, предположительно, в нише дома была заложено самодельное взрывное устройство.

Российское посольство направило в немецкий МИД ноту с требованием провести расследование инцидента. Этим также занимается полиция Берлина.

Ранее в пятницу этот дом подвергся нападению. Как стало известно из источников, близких к следствию, на месте найдена взрывчатка с детонатором и неким горячим веществом. Окончательные выводы о составе вещества можно будет сделать после экспертизы. Детонатор ликвидирован.