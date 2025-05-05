В Берлине отменили выступление главы МИД Финляндии из-за подозрительного автомобиля

В Берлине отменили выступление главы МИД Финляндии Элины Валтонен в Федеральной академии политики безопасности Германии из соображений безопасности.

В Берлине отменили выступление главы МИД Финляндии Элины Валтонен в Федеральной академии политики безопасности Германии из соображений безопасности.

Как передает Report, об этом сообщает Yle.

Отмечается, что перед зданием был незаконно припаркован автомобиль, и женщина, управлявшая автомобилем, скрылась с места происшествия. Финский дипломат уже прибыла к зданию академии, когда мероприятие неожиданно отменили.

В данный момент правоохранительные органы Германии проводят расследование, чтобы установить, была ли угроза реальной.