О нас

В Берлине отменили выступление главы МИД Финляндии из-за подозрительного автомобиля

В Берлине отменили выступление главы МИД Финляндии из-за подозрительного автомобиля В Берлине отменили выступление главы МИД Финляндии Элины Валтонен в Федеральной академии политики безопасности Германии из соображений безопасности.
Другие страны
5 мая 2025 г. 15:41
В Берлине отменили выступление главы МИД Финляндии из-за подозрительного автомобиля

В Берлине отменили выступление главы МИД Финляндии Элины Валтонен в Федеральной академии политики безопасности Германии из соображений безопасности.

Как передает Report, об этом сообщает Yle.

Отмечается, что перед зданием был незаконно припаркован автомобиль, и женщина, управлявшая автомобилем, скрылась с места происшествия. Финский дипломат уже прибыла к зданию академии, когда мероприятие неожиданно отменили.

В данный момент правоохранительные органы Германии проводят расследование, чтобы установить, была ли угроза реальной.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Турецкий министр: Мы работаем над полной технологической независимостью тюркского мира
Турецкий министр: Мы работаем над полной технологической независимостью тюркского мира
3 мая 2025 г. 14:58
ПРООН прекращает свою деятельность в Азербайджане
ПРООН прекращает свою деятельность в Азербайджане
2 мая 2025 г. 12:20
Политолог: Иран и Азербайджан могут совместно продвигать инициативы в рамках ОЭС
Политолог: Иран и Азербайджан могут совместно продвигать инициативы в рамках ОЭС
2 мая 2025 г. 11:11
Басим Реза: Улучшение отношений между Баку и Тегераном укрепит региональную безопасность
Басим Реза: Улучшение отношений между Баку и Тегераном укрепит региональную безопасность
1 мая 2025 г. 13:48
Началась подготовка проектно-сметной документации строительства освобожденных сел Газаха
Началась подготовка проектно-сметной документации строительства освобожденных сел Газаха
1 мая 2025 г. 11:05
Представитель Алжира: НПО Юга посредством новой платформы смогут бороться с неравенством
Представитель Алжира: НПО Юга посредством новой платформы смогут бороться с неравенством
28 апреля 2025 г. 12:32
Ильгар Ализаде: На терминале в Кулеви в этом году начнется строительство новых резервуаров
Ильгар Ализаде: На терминале в Кулеви в этом году начнется строительство новых резервуаров
25 апреля 2025 г. 09:32
Японская компания: Важно использовать спутниковые технологии для экомониторинга в Азербайджане
Японская компания: Важно использовать спутниковые технологии для экомониторинга в Азербайджане
24 апреля 2025 г. 13:56
Тазегуль Тойгулыева: Строительство новых паромов увеличит перевозку нефти и нефтепродуктов по маршруту Туркменбаши - порт Алят
Тазегуль Тойгулыева: Строительство новых паромов увеличит перевозку нефти и нефтепродуктов по маршруту Туркменбаши - порт Алят
24 апреля 2025 г. 13:05
Айгуль Садвокасова: Казахстан смог превратить этническое многообразие в мощный культурный ресурс
Айгуль Садвокасова: Казахстан смог превратить этническое многообразие в мощный культурный ресурс
23 апреля 2025 г. 18:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi