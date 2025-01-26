О нас

В Берлине около 100 тыс. человек вышли на демонстрацию против АдГ

В Берлине около 100 тыс. человек вышли на демонстрацию против АдГ Порядка 100 тыс. человек вышли в Берлине на демонстрацию против партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) и сотрудничества с нею других партий.
Другие страны
26 января 2025 г. 01:37
В Берлине около 100 тыс. человек вышли на демонстрацию против АдГ

Порядка 100 тыс. человек вышли в Берлине на демонстрацию против партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) и сотрудничества с нею других партий.

Как передает Report, об этом сообщила газета Bild.

Акция прошла у Бранденбургских ворот. Участники держали в руках свечи и фонари. Они выразили тем самым также протест против президента США Дональда Трампа и бизнесмена Илона Маска, поддерживающего АдГ.

Демонстранты подвергли критике и лидера Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца, который ранее сообщил, что фракция ХДС/ХСС в Бундестаге внесет предложения по ужесточению миграционного законодательства, и добавил, что это произойдет независимо от того, поддержат ли инициативу другие партии в парламенте.

Политические оппоненты расценили его слова как принципиальную готовность отойти от стратегии "отмежевания" - исключения любого сотрудничества с АдГ, поскольку последняя также выступает за ужесточение политики в области миграции и сигнализировала о поддержке шагов в этой сфере.

Инициаторами акции в Берлине выступили общественные организации Campact, "Родители против правых", движение Fridays For Future. Участники держали в руках плакаты с надписями: "Против расизма и нацизма", "Нет АдГ", "Весь Берлин ненавидит АдГ" и другими.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Berlində AfD-yə qarşı təxminən 100 min insan nümayişə çıxıb

Экслюзивные новости

​​​​​​​Генсек: Председательство Азербайджана нацелено на трансформацию и повышение эффективности СВМДА
​​​​​​​Генсек: Председательство Азербайджана нацелено на трансформацию и повышение эффективности СВМДА
23 января 2025 г. 12:01
Минэнерго Саудовской Аравии: Азербайджан - идеальный партнер для производства и экспорта водорода
Минэнерго Саудовской Аравии: Азербайджан - идеальный партнер для производства и экспорта водорода
22 января 2025 г. 16:23
Центробанк Азербайджана раскрыл планы по развитию частных пенсионных фондов
Центробанк Азербайджана раскрыл планы по развитию частных пенсионных фондов
21 января 2025 г. 13:56
Эксперт: Самолет AZAL был подбит ПВО РФ, вопрос - кто дал приказ стрелять по гражданскому лайнеру
Эксперт: Самолет AZAL был подбит ПВО РФ, вопрос - кто дал приказ стрелять по гражданскому лайнеру
20 января 2025 г. 16:34
Эксперт: Публикация переговоров диспетчеров с летчиками AZAL - попытка информационного давления
Эксперт: Публикация переговоров диспетчеров с летчиками AZAL - попытка информационного давления
17 января 2025 г. 18:17
Али Факих: Соглашения СОР29 в Баку повышают уровень доверия между сторонами
Али Факих: Соглашения СОР29 в Баку повышают уровень доверия между сторонами
16 января 2025 г. 14:22
Действующий председатель ОБСЕ Валтонен планирует посетить регион Южного Кавказа
Действующий председатель ОБСЕ Валтонен планирует посетить регион Южного Кавказа
15 января 2025 г. 13:23
Как председатель ОБСЕ Финляндия готова укреплять диалог между Баку и Ереваном
Как председатель ОБСЕ Финляндия готова укреплять диалог между Баку и Ереваном
15 января 2025 г. 09:45
Халид Таймур Акрам: Азербайджан усиливает свой международный авторитет
Халид Таймур Акрам: Азербайджан усиливает свой международный авторитет
14 января 2025 г. 13:27
Талгат Калиев: Совместные проекты стран-участниц ОТГ усиливают ее позиции на международной арене
Талгат Калиев: Совместные проекты стран-участниц ОТГ усиливают ее позиции на международной арене
14 января 2025 г. 12:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi