В Берлине около 100 тыс. человек вышли на демонстрацию против АдГ

Порядка 100 тыс. человек вышли в Берлине на демонстрацию против партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) и сотрудничества с нею других партий.

Порядка 100 тыс. человек вышли в Берлине на демонстрацию против партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) и сотрудничества с нею других партий.

Как передает Report , об этом сообщила газета Bild.

Акция прошла у Бранденбургских ворот. Участники держали в руках свечи и фонари. Они выразили тем самым также протест против президента США Дональда Трампа и бизнесмена Илона Маска, поддерживающего АдГ.

Демонстранты подвергли критике и лидера Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца, который ранее сообщил, что фракция ХДС/ХСС в Бундестаге внесет предложения по ужесточению миграционного законодательства, и добавил, что это произойдет независимо от того, поддержат ли инициативу другие партии в парламенте.

Политические оппоненты расценили его слова как принципиальную готовность отойти от стратегии "отмежевания" - исключения любого сотрудничества с АдГ, поскольку последняя также выступает за ужесточение политики в области миграции и сигнализировала о поддержке шагов в этой сфере.

Инициаторами акции в Берлине выступили общественные организации Campact, "Родители против правых", движение Fridays For Future. Участники держали в руках плакаты с надписями: "Против расизма и нацизма", "Нет АдГ", "Весь Берлин ненавидит АдГ" и другими.