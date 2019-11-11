В Берлине обезвредили бомбу времён Второй мировой войны - ФОТО

В берлинском районе Хеллерсдорф была обезврежена бомба весом 250 кг, сохранившаяся со времён Второй мировой войны.

Как передает Report, oб этом сообщила полиция Берлина.

«Произведён контролируемый взрыв вырезанного детонатора. Обезвреживание прошло успешно, ограничительные меры сняты и жители Хеллерсдорфа могут снова вернуться в свои дома», — информирует ведомство в Twitter.

Ранее сотрудники правоохранительных органов заявили, что около 13 тыс. человек будут эвакуированы в связи с работами по обезвреживанию бомбы.