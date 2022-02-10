В Берлине началась встреча советников "нормандской четверки"

Переговоры, в которых участвуют политические советники лидеров стран "нормандской четверки", начались в четверг в столице Германии.

Переговоры, в которых участвуют политические советники лидеров стран "нормандской четверки" (Германия, Франция, Россия, Украина) начались в четверг в столице Германии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил источник в российской делегации.

"В Берлине начались переговоры советников "нормандского формата", - сказал он.

"Нормандская четверка" была создана для урегулирования ситуации вУкраине. Встречи в "нормандском формате" проходят на уровне представителей МИД, глав МИД или глав государств и правительств. Создание группы произошло в июне 2014 года в Нормандии во время празднования 70-й годовщины высадки союзников по антигитлеровской коалиции.