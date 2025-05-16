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В Берлине на пропалестинской демонстрации задержали 50 человек

В Берлине на пропалестинской демонстрации задержали 50 человек Минимум 50 человек задержаны, 10 полицейских пострадали во время пропалестинской демонстрации, которая прошла в четверг в берлинском районе Кройцберг.
Другие страны
16 мая 2025 г. 17:08
В Берлине на пропалестинской демонстрации задержали 50 человек

Минимум 50 человек задержаны, 10 полицейских пострадали во время пропалестинской демонстрации, которая прошла в четверг в берлинском районе Кройцберг.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил представитель правоохранительных органов в X.

"Нам пришлось произвести не менее 50 задержаний. Пострадали 10 сотрудников полиции. Один полицейский получил серьезные травмы. Он был доставлен в больницу", - отметил он.

В четверг порядка 1,1 тыс. человек приняли участие в манифестации в Кройцберге. Многие активисты были облачены в традиционные платки, подобные тому, который носил палестинский лидер Ясир Арафат, несли в руках флаги и другую атрибутику.

Во время демонстрации произошли беспорядки и ожесточенные столкновения между манифестантами и стражами правопорядка. Активисты забрасывали полицейских бутылками и камнями.

"По этой причине пришлось применить силу против участников акции. В результате пострадали и участники демонстрации. Они были доставлены в больницу пожарной службой Берлина", - подчеркнул представитель полиции.

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Версия на азербайджанском языке Berlində Fələstini dəstəkləyən nümayiş zamanı 50 nəfər saxlanılıb

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