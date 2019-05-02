​В Берлине на первомайской акции задержали 100 человек

Около сотни задержанных и 30 раненых - таков предварительный итог первомайской акции протеста в берлинском районе Фридрихсхайн, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

По предварительным данным, около 100 задержанных и примерно 30 пострадавших. Как ожидается, итоговый протокол будет готов несколько позже.

Отметим, что накануне на улицах в месте сбора демонстрантов на площади Висмарплатц было множество сотрудников полиции в экипировке, а также машин скорой помощи. Тысячи сторонников левых после митинга и концерта на площади двинулись шествием по заранее ими запланированному маршруту, шествие сопровождалось криками "Нет капиталистам", люди в сопровождении полиции прошли несколько километров, проезжую часть для этого перекрыли.

Ближе к концу шествия начались отдельные мелкие потасовки, которые, однако, в серьезные столкновения не переросли - полицейские, которых обзывали "фараонами" и громко пытались обвинять в "провокациях", вели себя мирно. Вечером, когда шествие достигло конечной точки на улице Варшауэр штрасе, имели место отдельные стычки - радикалы, представители так называемого "черного блока", швыряли в полицию бутылки и камни, именно там и произошло большинство задержаний.

В общей сложности в городе в этот день дежурило более 5 тысяч сотрудников полиции.