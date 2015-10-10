В Берлине на акцию против торгового соглашения ЕС и США вышли 250 тыс. человек

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Масштабная манифестация против заключения договора о трансатлантическом торгово-инвестиционном партнерстве (Transatlantic Trade and Investment Partnership - TTIP) собрала в Берлине 250 тыс. человек, сообщает в субботу Deutsche Welle со ссылкой на представителей организаторов демонстрации.

Как отмечает Report со ссылкой на Интерфакс, десятки тысяч протестующих прибыли в Берлин на 600 автобусах и поездах из других городов Германии. По мнению манифестантов, договор по TTIP может привести, в частности, к ослаблению механизмов защиты трудящихся и окружающей среды, а также к усилению влияния корпораций.

"Мы в прошлом уже слышали обещания о создании новых рабочих мест, процветании и экономическом росте. Все это является ложью, и мы должны предотвратить (заключение этого соглашения - ИФ)", - сказала одна из участниц акции протеста Лерри Браун.

В свою очередь, сторонники создания зоны свободной торговли между ЕС и США считают, что окончательным результатом такого шага станет значительный экономический рост с обеих сторон.

Переговоры между ЕС и США по TTIP начались в 2013 году. Соглашение предусматривает создание крупнейшей в мире зоны свободной торговли, которая будет охватывать около 800 млн потребителей.

Предполагаемыми преимуществами соглашения должны стать улучшение нормативно-правового регулирования в ряде сфер экономики и тесное сотрудничество сторон в вопросах выработки международных стандартов, а также устранение таможенных пошлин и ограничений на многие товары и услуги.

Создание зоны свободной торговли запланировано на конец 2015 года.