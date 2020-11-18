В Берлине на акции протеста задержали более 360 человек

По меньшей мере 365 человек были задержаны на акциях противников ограничительных мер по COVID-19 в Берлине.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает полиция.
"К 19:30 (22:30 бакинское время) произведено в целом 365 задержаний. Часто из-за нарушений закона об инфекционной защите", - сообщила полиция.
Два человека могут быть арестованы, до 10 сотрудников полиции пострадали, уточняется в сообщении.
Серия акций проходила в среду в районе бундестага, где депутаты обсуждали и готовились принять поправки в закон об инфекционной защите. Акции сопровождались нарушениями мер инфекционной защиты, полиция вынудила организаторов самой крупной из них у Бранденбургских ворот закончить ее. Из-за несоблюдения предписаний полиции стражи порядка применили водометы, не направляя их при этом прямо на людей, часть протестующих вела себя агрессивно и кидала бутылки, камни, пиротехнику в полицейских, те отвечали слезоточивым газом и задержаниями.