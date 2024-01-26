В Берлине фермеры выехали на протест на 250 тракторах

В столице Германии вновь проходит демонстрация против сокращения субсидий на топливо, в город из близлежащего Бранденбурга съехалось 250 тракторов.
Как передает Report, об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на столичных правоохранителей.
"Этим утром более 300 фермеров со всего Бранденбурга отправились в Берлин. На 250 тракторах они провели демонстрацию против планируемого сокращения расходов на дизельное топливо для сельского хозяйства перед штаб-квартирами партий коалиции", - пишет агентство.
Фермеры на тракторах продолжают свое движение по городу.
Ранее СМИ сообщили о том, что в пятницу вечером состоится беседа канцлера Олаф Шольца с главой союза фермеров Германии Йоахимом Руквидом, темой разговора станет планируемое сокращение расходов на дизельное топливо и протесты фермеров.