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В Берлине фермеры выехали на протест на 250 тракторах

В Берлине фермеры выехали на протест на 250 тракторах В столице Германии вновь проходит демонстрация против сокращения субсидий на топливо, в город из близлежащего Бранденбурга съехалось 250 тракторов.
Другие страны
26 января 2024 г. 17:49
В Берлине фермеры выехали на протест на 250 тракторах

В столице Германии вновь проходит демонстрация против сокращения субсидий на топливо, в город из близлежащего Бранденбурга съехалось 250 тракторов.

Как передает Report, об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на столичных правоохранителей.

"Этим утром более 300 фермеров со всего Бранденбурга отправились в Берлин. На 250 тракторах они провели демонстрацию против планируемого сокращения расходов на дизельное топливо для сельского хозяйства перед штаб-квартирами партий коалиции", - пишет агентство.

Фермеры на тракторах продолжают свое движение по городу.

Ранее СМИ сообщили о том, что в пятницу вечером состоится беседа канцлера Олаф Шольца с главой союза фермеров Германии Йоахимом Руквидом, темой разговора станет планируемое сокращение расходов на дизельное топливо и протесты фермеров.

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