В Берлине фермеры проводят акцию протеста, полиция перекрыла центр

В Берлине началось частичное перекрытие центра в связи с акцией протеста, организованной фермерскими союзами, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

В столичной полиции сообщили, что перекрытие центра уже началось, в акции задействованы несколько сотен тракторов и другой сельскохозяйственной техники, которая в настоящее время движется из федеральной земли Бранденбург в центр Берлина. В правоохранительных органах уточнили, что основной митинг состоится в районе парка Тиргартен рядом с правительственным кварталом.

Полиция Бранденбурга сообщила в соцсети Twitter, что около 200 машин и тракторов участников акции уже направились в Берлин. В этой связи на трассах в направлении столицы ФРГ уже образовались пробки, дорожное движение регулируют около 600 полицейских.

Акции протеста фермерских организаций состоятся сегодня по всей стране, участники выразят недовольство аграрной политикой правительства ФРГ, в частности, незначительной помощью аграрному сектору, пострадавшему в этом году от летней засухи. 23 октября министр продовольствия и сельского хозяйства ФРГ Юлия Клокнер представит доклад об аграрной политике правительства ФРГ в 2019 году.