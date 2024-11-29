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В Берлине на ж/д станции обнаружили подозрительный предмет, полиция задержала подозреваемого

В Берлине на ж/д станции обнаружили подозрительный предмет, полиция задержала подозреваемого Железнодорожная станция Лихтенберг в Берлине оцеплена, движение поездов приостановлено из-за обнаружения подозрительного предмета.
Другие страны
29 ноября 2024 г. 17:30
В Берлине на ж/д станции обнаружили подозрительный предмет, полиция задержала подозреваемого

Железнодорожная станция Лихтенберг в Берлине оцеплена, движение поездов приостановлено из-за обнаружения подозрительного предмета.

Как передает Report, об этом сообщило издание Foсus.

"Железнодорожная станция Лихтенберг оцеплена из-за текущей операции. Движение поездов в данный момент приостановлено", - сообщила федеральная полиция Берлина в соцсети "X".

Полиция задержала подозреваемого. При нем был подозрительный предмет, из которого выглядывали провода. По данным правоохранителей, нельзя исключать, что это взрывное устройство.

17.09

Одна из железнодорожных станций в Берлине эвакуирована.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

Движение поездов на участке приостановлено из-за обнаружения подозрительного предмета.

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