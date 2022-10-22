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В Берлине десятки тысяч человек провели акцию в поддержку протестов в Иране

В Берлине десятки тысяч человек провели акцию в поддержку протестов в Иране Около 80 тыс. человек в Берлине приняли участие в демонстрации в поддержку акций протеста в Иране.
Другие страны
22 октября 2022 г. 22:51
В Берлине десятки тысяч человек провели акцию в поддержку протестов в Иране

Около 80 тыс. человек в Берлине приняли участие в демонстрации в поддержку акций протеста в Иране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные привела полиция германской столицы.

Организаторы исходили из того, что в демонстрации примут участие около 50 тыс. человек. Тысячи иранцев прибыли в Берлин из других европейских городов. Как передает корреспондент ТАСС, ранним утром на улицах рядом с Колонной Победы в центре города стояли десятки автобусов, на которых они приехали в столицу ФРГ.

В правоохранительных органах Берлина сообщили, что демонстрация прошла "по большей части без происшествий". Лишь в начале некоторые ее участники подожгли пиротехнику.

Отметим, что с 17 сентября в Иране прошла серия акций протеста после похорон 22-летней Махсы Амини. Согласно официальной версии, она была задержана полицией из-за неправильного ношения головного платка. При допросе у нее случился сердечный приступ, от которого она умерла. В социальных сетях, однако, была распространена информация о том, что Амини избили полицейские.

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Версия на азербайджанском языке Almaniyada İrandakı etirazlara dəstək nümayişinə 10 minlərlə insan qatılıb

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