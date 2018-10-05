В Берлине автомобиль въехал в толпу людей, есть пострадавшие

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Автомобиль въехал в группу людей в берлинском районе Шарлоттенбург, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

По сообщению пожарной службы Берлина, легковой автомобиль по невыясненным причинам въехал в группу людей, в результате пострадали по меньшей мере пять человек.

Водитель легкового автомобиля был освобожден из транспортного средства сотрудниками экстренных служб. Пострадавшим была оказана скорая медицинская помощь, их везут в близлежащие больницы.