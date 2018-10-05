В Берлине автомобиль въехал в толпу людей, есть пострадавшие

https://report.az/storage/news/8ff3e9253c51de5cdf123eb3b54a30d2/0a06effa-fc6a-4a66-803a-96c130f615e6_292.jpg
Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Автомобиль въехал в группу людей в берлинском районе Шарлоттенбург, передает Report со ссылкой на РИА Новости.
По сообщению пожарной службы Берлина, легковой автомобиль по невыясненным причинам въехал в группу людей, в результате пострадали по меньшей мере пять человек.
Водитель легкового автомобиля был освобожден из транспортного средства сотрудниками экстренных служб. Пострадавшим была оказана скорая медицинская помощь, их везут в близлежащие больницы.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости