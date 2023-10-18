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В Берлине атакован еврейский центр после удара по больнице в Газе

В Берлине атакован еврейский центр после удара по больнице в Газе После удара по больнице в секторе Газа в Берлине вспыхнули беспорядки. В ночь на 18 октября неизвестные попытались поджечь еврейский центр. Протестующие забрасывали полицию камнями и пиротехникой, силовики применили водометы.
Другие страны
18 октября 2023 г. 13:22
В Берлине атакован еврейский центр после удара по больнице в Газе

После удара по больнице в секторе Газа в Берлине вспыхнули беспорядки. В ночь на 18 октября неизвестные попытались поджечь еврейский центр. Протестующие забрасывали полицию камнями и пиротехникой, силовики применили водометы.

Как передает Report, об этом сообщает издание Bild.

Еврейская община в Берлине - "Кахал Аддас Исраэль" - сообщила в соцсети "X" о том, что неизвестные бросили в местный еврейский центр две бутылки с зажигательной смесью. По информации издания, никто не пострадал.

Сообщается, что в атакованном здании находятся несколько еврейских учреждений, в том числе синагога и школа Талмуд-тора. Место преступления оцеплено полицией. Издание Tagesspiegel сообщает, что еврейский центр не загорелся, потому что бутылки с зажигательной смесью не долетели до здания.

В ночь на 18 октября около 300 человек собрались у Бранденбургских ворот. Как пишет Bild, "антиизраильский пикет быстро перерос в агрессивную демонстрацию", протестующие направились в сторону площади 18 марта. Полиция оцепила мемориал жертвам холокоста, расположенный около Бранденбургских ворот.

Беспорядки также вспыхнули в районе Нойкельн. Пресс-служба пожарной службы Берлина написала в соцсети "X" о том, что в Нойкельне горели сооруженные протестующими баррикады, электроскутеры и детская площадка, двум полицейским была оказана медицинская помощь. Сообщается, что пожарные также подверглись нападению.

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Версия на английском языке Berlin synagogue firebombed, with antisemitism spiking as Gaza war rages

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