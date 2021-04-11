В Бенине началось голосование на президентских выборах

Голосование на президентских выборах началось в воскресенье в Республике Бенин в напряженной атмосфере после прошедших накануне антиправительственных демонстраций, которые сопровождались беспорядками.

Голосование на президентских выборах началось в воскресенье в Республике Бенин в напряженной атмосфере после прошедших накануне антиправительственных демонстраций, которые сопровождались беспорядками.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила южноафриканская радиостанция SABC.

"Ситуация находится полностью под контролем властей", - приводит она слова официального представителя правительства Алена Орунла.

Борьбу за президентский пост ведут три кандидата, включая действующего главу государства Патриса Талона, который добивается переизбрания на второй срок. Выступая на заключительном митинге своей избирательной кампании, он заявил, что ставит задачу победы уже в первом туре. "Все будет хорошо, мы добьемся своей цели", - подчеркнул 62-летний Талон.

Его конкуренты - Алассана Суману из коалиции "Силы каури за возрождающийся Бенин" и Корентин Кохуэ, представляющий фракцию, отколовшуюся от "Партии демократов". Оба они являются бывшими депутатами национального парламента. Конституционный суд отклонил восемь кандидатов, которые ранее подали заявки на участие в президентских выборах.

Оппозиция обвиняет власти в том, что ее кандидатов не допустили до нынешних выборов. По ее словам, принятая в 2019 году конституционная норма по сбору подписей среди депутатов парламента и мэров, абсолютное большинство которых принадлежит к правящей партии, лишила кандидатов от оппозиции возможности выдвигаться. При этом ведущие оппозиционные политики либо вынуждены были покинуть страну, либо находятся в тюрьме по приговорам судов.

Отметим, что конституция страны предусматривает два тура, если никто из кандидатов не получит по итогам первого 50% плюс один голос.