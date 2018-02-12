В Бенгази усилили меры безопасности в мечетях после терактов

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Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Власти Ливии распорядились усилить меры безопасности в мечетях города Бенгази после ряда терактов.

Как передает Report, об этом РИА Новости заявил спикер Палаты представителей Ливии Акиля Салех.

"Мы не ожидали, что кто-то будет посягать на церкви или мечети. Сейчас, после того как это повторилось несколько раз, возле мечетей будет усилена безопасность. Даны распоряжения силовикам усилить безопасность, установить камеры", - сказал А.Салех.

Напомним, что в январе два заминированных автомобиля с интервалом в 30 минут взорвались около крупнейшей мечети ливийского города Бенгази в момент, когда верующие выходили после молитвы. Погибли более 40 человек, 80 получили травмы.

Также 9 февраля целью террористов также стала мечеть в Бенгази. При подрыве бомбы внутри молельного комплекса погибли двое человек, десятки получили ранения.