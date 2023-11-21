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В Бенгальском заливе проходят российско-индийские учения

В Бенгальском заливе проходят российско-индийские учения В Бенгальском заливе проходят российско-индийские военно-морские учения.
Другие страны
21 ноября 2023 г. 13:00
В Бенгальском заливе проходят российско-индийские учения

В Бенгальском заливе проходят российско-индийские военно-морские учения.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ).

"Моряки двух стран осуществляют совместное маневрирование в составе различных строев, проводят тренировки по противовоздушной обороне и связи. На практике планируется отработать пополнение запасов на ходу, совместное применение палубных вертолетов", - сказано в сообщении.

С российской стороны в учениях задействован большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" и средний морской танкер "Печенга" Тихоокеанского флота, от военно-морских сил Индии в них участвуют эсминец "Ранвиджай", корвет "Килтан", а также самолеты и вертолеты.

Цель учений - "всестороннее развитие и укрепление сотрудничества в военно-морской области между Россией и Индией, совместное противодействие глобальным угрозам и обеспечение безопасности гражданского судоходства в Азиатско-Тихоокеанском регионе".

Учения продлятся до 22 ноября.

Накануне отряд кораблей ТОФ завершил деловой заход в индийский порт Вишакхапатнам.

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