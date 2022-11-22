В Белый дом доставили рождественскую елку

Рождественскую елку доставили в понедельник в резиденцию президента США в Вашингтоне.

Рождественскую елку доставили в понедельник в резиденцию президента США в Вашингтоне.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, по традиции ее подвезли на карете, запряженной лошадьми.

У Белого дома главный символ предстоящего праздника встретила первая леди США Джилл Байден. "Мне очень нравится (это) дерево", - сказала она.

В этом году "функции" рождественской елки в Белом доме будет выполнять 20-летняя одноцветная пихта, ставшая победителем конкурса Национальной ассоциации производителей рождественских елок, который проводится в США с 1966 года. В Вашингтон дерево высотой более 5,5 метров прибыло из Пенсильвании, где оно росло на ферме семьи Шилер. Как отмечает газета The Hill, Шилеры уже во второй раз выигрывают в упомянутом конкурсе - впервые выращенное на их ферме дерево украсило Белый дом к Рождеству в 2000 году.