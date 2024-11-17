В Белуджистане при атаке КПП террористами погибли 13 человек

При нападении террористов на контрольно-пропускной пункт (КПП) в районе Калат провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана погибли 13 человек. Как передает Report со ссылкой на агентство Xinhua, об этом сообщает Межведомственная служба по связям с

При нападении террористов на контрольно-пропускной пункт (КПП) в районе Калат провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана погибли 13 человек.



Как передает Report со ссылкой на агентство Xinhua, об этом сообщает Межведомственная служба по связям с общественностью пакистанской армии.

В заявлении говорится, что группа террористов пыталась атаковать пост сил безопасности в районе Шах-э-Мардан в Калате. После этого началась перестрелка между нападавшими и военными, в результате которой погибли шесть террористов, еще четверо получили ранения.

Отмечается, что в бою с нападавшими также погибли семь солдат.

"Силы безопасности Пакистана, вместе с нацией, сохраняют решимость для предотвращения попыток саботажа мира, стабильности и прогресса Белуджистана, и гибель военных еще больше укрепляет нашу решимость", - добавили в ведомстве.

В связи с этим, по данным военных, ВС Пакистана начали операцию для ликвидации всех террористов, которые будут обнаружены в данном районе.

По данным местных СМИ, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф решительно осудил террористическое нападение, заявив, что против виновных в инциденте незамедлительно будут приняты меры.