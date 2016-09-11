 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Беларуси завершилось голосование на парламентских выборах

    Члены избирательных комиссий приступили к подсчету голосов

    Баку. 11 Сентября. REPORT.AZ/ Выборы в Палату представителей (нижнюю палату) Национального собрания завершились в Беларуси.

    Как передает Report, в республике закрылись более 6 тысяч участков, члены избирательных комиссий приступили к подсчету голосов.

    Волеизъявление было признано состоявшимся после того, как в нем приняли участие более половины зарегистрированных избирателей.

    "Есть вероятность того, что парламент будет избран в правомочном составе", - заявила глава ЦИК Лидия Ермошина.

    Избранным в Беларуси считается кандидат, по количеству полученных голосов опередивший соперников. При проведении голосования по одной кандидатуре побеждает претендент, который заручился поддержкой более половины избирателей, принявших участие в волеизъявлении.

    Ожидается, что предварительные итоги Центризбирком подведет ночью. В Палату представителей необходимо избрать 110 депутатов, на места которых претендуют 484 кандидата.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi