В Беларуси завершилось голосование на парламентских выборах

Баку. 11 Сентября. REPORT.AZ/ Выборы в Палату представителей (нижнюю палату) Национального собрания завершились в Беларуси.

Как передает Report, в республике закрылись более 6 тысяч участков, члены избирательных комиссий приступили к подсчету голосов.

Волеизъявление было признано состоявшимся после того, как в нем приняли участие более половины зарегистрированных избирателей.

"Есть вероятность того, что парламент будет избран в правомочном составе", - заявила глава ЦИК Лидия Ермошина.

Избранным в Беларуси считается кандидат, по количеству полученных голосов опередивший соперников. При проведении голосования по одной кандидатуре побеждает претендент, который заручился поддержкой более половины избирателей, принявших участие в волеизъявлении.

Ожидается, что предварительные итоги Центризбирком подведет ночью. В Палату представителей необходимо избрать 110 депутатов, на места которых претендуют 484 кандидата.