В Белоруссии заморозили цены на продукты

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ В Белоруссии введен мораторий на повышение цен на продукты и тарифы. Об этом сообщается на сайте Совета министров республики.

В сообщении говорится, что данные меры были приняты с целью "недопущения роста розничных цен и обеспечения внутреннего потребительского рынка широким ассортиментом товаров".

Как передает Report со ссылкой на Газета.Ru, следить за исполнением постановления поручено Белкоопсоюзу, министерству торговли, облисполкомам и Минскому горисполкому. Власти планируют проводить регулярные проверки для выявления возможных нарушений.

Ранее стало известно, что Белоруссия и Россия будут фиксировать экспортные цены в долларах.