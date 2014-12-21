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    В Белоруссии заморозили цены на продукты

    Власти планируют проводить регулярные проверки для выявления возможных нарушений

    Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ В Белоруссии введен мораторий на повышение цен на продукты и тарифы. Об этом сообщается на сайте Совета министров республики.

    В сообщении говорится, что данные меры были приняты с целью "недопущения роста розничных цен и обеспечения внутреннего потребительского рынка широким ассортиментом товаров".

    Как передает Report со ссылкой на Газета.Ru, следить за исполнением постановления поручено Белкоопсоюзу, министерству торговли, облисполкомам и Минскому горисполкому. Власти планируют проводить регулярные проверки для выявления возможных нарушений.

    Ранее стало известно, что Белоруссия и Россия будут фиксировать экспортные цены в долларах.

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