В Белоруссии установилась аномальная жара, на улицах раздают воду

Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ В Белоруссии установилась аномально жаркая погода, прохожим бесплатно раздают питьевую воду.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, температура воздуха в белорусской столице уже несколько суток превышает отметку 30 градусов. По сообщению республиканского гидрометеоцентра, в пятницу в Минске была зафиксирована температура 34 градуса. При этом абсолютный рекорд для августа составляет 34,6 градуса.

По данным синоптиков, температура воздуха текущим летом в разных регионах Белоруссии превышает среднеклиматическую на 4-9 градусов.

В связи с аномальной жарой волонтеры Красного Креста бесплатно раздают на улицах питьевую воду. Водители и контролеры общественного транспорта бесплатную воду получают на диспетчерских пунктах.

Из-за жары в Минске в предстоящие выходные решили ограничить, а при возможности отменить проведение массовых мероприятий на открытом воздухе. Такое решение принято на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.





