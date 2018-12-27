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    В Беларуси создали первую IT-роту

    Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ В Беларуси сформировали первую роту информационных технологий. 

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Минобороны страны.

    "Цель создания подразделения — дальнейшее повышение эффективности подготовки вооружённых сил путём максимального использования интеллектуального потенциала специалистов в области информационных технологий", — говорится на сайте ведомства.Отмечается, что конкурс в новое формирование составил восемь человек на место. Всего в роте 40 военнослужащих.

    В минобороны Беларуси также уточнили, что их задачи будут связаны непосредственно с программированием.

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