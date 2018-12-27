В Беларуси создали первую IT-роту

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ В Беларуси сформировали первую роту информационных технологий.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Минобороны страны.

"Цель создания подразделения — дальнейшее повышение эффективности подготовки вооружённых сил путём максимального использования интеллектуального потенциала специалистов в области информационных технологий", — говорится на сайте ведомства.Отмечается, что конкурс в новое формирование составил восемь человек на место. Всего в роте 40 военнослужащих.

В минобороны Беларуси также уточнили, что их задачи будут связаны непосредственно с программированием.