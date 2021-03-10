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В Белоруссии предотвратили теракты

В Белоруссии предотвратили теракты Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что в стране планировались и были пресечены теракты в отношении объектов госведомств и отдельных должностных лиц, в том числе с угрозой гибели большого количества людей
Другие страны
10 марта 2021 г. 00:27
В Белоруссии предотвратили теракты

Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что в стране планировались и были пресечены теракты.

Как передает Report со ссылкой на телеканал "Беларусь 1", по словам И.Тертеля, планировались террористические акты как в отношении объектов государственных ведомств, так и отношении отдельных должностных лиц, в том числе с угрозой гибели большого количества населения.

"К сожалению, это правда, это та реальная действительность, в которой мы в настоящее время живём. И мы принимаем соответствующие меры", - отметил он.

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