В Белоруссии предотвратили теракты

Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что в стране планировались и были пресечены теракты в отношении объектов госведомств и отдельных должностных лиц, в том числе с угрозой гибели большого количества людей

Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что в стране планировались и были пресечены теракты.

Как передает Report со ссылкой на телеканал "Беларусь 1", по словам И.Тертеля, планировались террористические акты как в отношении объектов государственных ведомств, так и отношении отдельных должностных лиц, в том числе с угрозой гибели большого количества населения.

"К сожалению, это правда, это та реальная действительность, в которой мы в настоящее время живём. И мы принимаем соответствующие меры", - отметил он.