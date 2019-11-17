​В Белоруссии началось голосование на парламентских выборах

В Белоруссии открылись участки для голосования на выборах в палату представителей Национального собрания страны.

Как передает Report, об этом сообщает БЕЛТА.

5831 избирательных участков, в том числе 46 зарубежных, будут открыты с 8:00 до 20:00.

Парламентские выборы в Белоруссии пройдут по мажоритарной избирательной системе. Избранным будет считаться кандидат, набравший наибольшее число голосов.

На 110 мест в палате представителей нижней палаты парламента Белоруссии претендуют 513 кандидатов.

В голосовании могут принять участие более 6,8 млн избирателей.