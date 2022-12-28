В Белом Доме заявили о стремлении воспрепятствовать Ирану в создании БПЛА

США стремятся воспрепятствовать Ирану в создании дронов.

США стремятся воспрепятствовать Ирану в создании дронов.

Как передает Report, об этом в интервью газете The New York Times заявила руководитель пресс-службы Совета нацбезопасности (СНБ) Белого дома Эйдриенн Уотсон.

"Мы ищем способы борьбы с иранским производством БПЛА - при помощи санкций, мер экспортного контроля и переговоров с частными компаниями, детали производства которых использовались в производстве [беспилотников]. Мы оцениваем дальнейшие шаги в плане экспортного контроля, которые можно предпринять для ограничения доступа Ирана к технологиям, используемым в беспилотниках", - заявила она.

Уотсон отметила, что план Белого дома состоит из трех пунктов - Иран необходимо лишить западных деталей и компонентов, а также Киеву поставляется информация о местах запусков якобы иранских дронов Россией и предоставляются средства для борьбы с ними.