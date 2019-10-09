В Белом доме заявили о незаконности импичмента Трампа

Белый дом считает процесс импичмента президенту США Дональду Трампу незаконным и отказывается участвовать в расследовании, заявила пресс-секретарь президента Стефани Гришэм, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Сегодня от лица президента Дональда Трампа его юрисконсульт Пэт Чиполлоне послал письмо спикеру (палаты представителей Нэнси) Пелоси и главам комитетов конгресса Энгелу, Шиффу и Каммингсу. Письмо показывает, что расследование демократов лишено каких-либо конституционных оснований и даже видимости честного подхода и элементарного соблюдения гарантий судопроизводства", - отметила Гришэм.

По ее словам, инициаторы импичмента "нарушают гражданские свободы и принцип разделения властей, угрожают представителям исполнительной власти наказанием за то, что те отстаивают свои конституционные права и прерогативы".

Все это, как заявила Гришэм, нарушает конституцию, принцип верховенства права и идет вразрез с предыдущими юридическими прецедентами.

"По этим причинам от исполнительной власти нельзя ожидать участия в этом политическом театре, и она не будет в нем участвовать", - подчеркнула пресс-секретарь.