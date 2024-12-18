В Белом доме заявили, что у Киева нет шансов на принятие в НАТО при Байдене

Шансов на приглашение Киева в НАТО при нынешнем президенте США Джо Байдене нет, данный вопрос будет рассматриваться уже следующим американским лидером Дональдом Трампом.
Как передает Report, об этом заявил старший директор по делам Европы в Совете национальной безопасности Белого дома Майкл Карпентер, уточнив, что в Североатлантическом альянсе также по-прежнему отсутствует консенсус насчет целесообразности приглашения Украины.
"Думаю, на данном этапе речь идет о том, что уже новой команде предстоит решать, как разбираться в следующие несколько месяцев с вопросом об имеющем место в конце концов членстве Украины в НАТО, размышляя о переговорах об урегулировании конфликта, которые, возможно, состоятся в 2025 году", - сказал Карпентер.
Кроме того, он подчеркнул, что для вступления Украины в альянс потребуются "прекращение боевых действий" на ее территории и "политическая воля" участников НАТО.
"В настоящее время у нас нет согласия всех 32 членов, консенсуса в альянсе относительно того, чтобы направить приглашение", - отметил представитель Белого дома.