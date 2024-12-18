В Белом доме заявили, что у Киева нет шансов на принятие в НАТО при Байдене

В Белом доме заявили, что у Киева нет шансов на принятие в НАТО при Байдене

Шансов на приглашение Киева в Организацию Североатлантического договора (НАТО) при нынешнем президенте США Джо Байдене нет, данный вопрос будет рассматриваться уже следующим американским лидером Дональдом Трампом.

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