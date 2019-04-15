​В Белом доме заявили, что Трамп шутил, хваля WikiLeaks в 2016 году

Дональд Трамп шутил, когда в разгар избирательной гонки 2016 года называл организацию WikiLeaks "драгоценной находкой", но теперь президент США относится исключительно серьезно к ситуации вокруг ареста в Лондоне основателя этой организации Джулиана Ассанжа.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС oб этом заявила в эфире телеканала Fox News пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Ее попросили прокомментировать слова Трампа, заявившего после ареста Ассанжа, что ничего не знает о WikiLeaks, хотя в 2016 году он неоднократно одобрительно отзывался об организации, публиковавшей в канун президентских выборов в США внутреннюю переписку членов Национального комитета Демократической партии. "Президент (Трамп) точно шутил во время кампании 2016 года. Мы (теперь) относимся к ней (организации) определенно серьезно. Наша администрация по факту единственная что-то предприняла в связи с этим", - ответила Сандерс.

Она напомнила о том, что Ассанжу инкриминируется в США участие в 2010 году в сговоре с целью ведения хакерской деятельности вместе с рядовым американских сухопутных войск, аналитиком военной разведки Брэдли Мэннингом. Мэннинга арестовали летом 2010 года. В августе 2013 года он был приговорен американским военным трибуналом к 35 годам тюрьмы, в заключении сменил пол на женский, имя - на Челси. В январе 2017 года Челси Мэннинг по решению президента США Барака Обамы была помилована, в мае 2017 года вышла на свободу.

"Давайте не будем забывать о том, что на него (Ассанжа) обратили внимание из-за его взаимодействия c Челси Мэннинг, человеком, приговор которому администрация Обамы существенно смягчила. Мы являемся единственными, кто относится ко всему этому процессу серьезно и реально делает что-то, чтобы решить проблему", - сказала Сандерс. Она не ответила на вопрос, считает ли Трамп Ассанжа злодеем или, наоборот, героем.