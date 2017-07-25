В Белом доме заявили, что Трамп не намерен снимать санкции с России

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Баку. 25 июль. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп не намерен отменять санкции, введенные ранее США против России, Ирана и КНДР, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Президент ясно говорил о своей поддержке сохраняющихся санкций в отношении этих трех стран. У него нет намерения избавляться от них (санкций – ред.), но он хочет гарантировать, что американцы получат наилучшую возможную сделку", — сказала Сандерс в понедельник журналистам.

Выражение "наилучшая сделка" часто использует сам Трамп для описания совокупности преимуществ, которые получат США от принятия того или иного решения.

Сандерс отметила, что "у конгресса не лучший послужной список в этом".

Она также вновь на стала однозначно говорить, поддержит или нет президент законопроект, который предусматривает введение санкций против упомянутых трех стран.

Палата представителей конгресса США, как ожидается, может во вторник рассмотреть законопроект, предусматривающий введение санкций против России, Ирана и КНДР. В законопроекте, несмотря на сообщения о просьбах американского бизнеса ввести изменения, сохранились положения по энергетике, в частности, направленные против проекта газопровода "Северный поток-2". Документ уже вызвал серьезную обеспокоенность в ЕС. Документ накладывает определенные обязательства на президента США. В частности, законопроект включает пункт, обязующий президента заранее согласовывать с законодателями любое смягчение или отмену санкций. Предыдущие ограничительные меры, как правило, вводились указами президента и соответствующими приказами минфина США.