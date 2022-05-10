В Белом доме заявили, что США и Европа будут добиваться сближения Индии с Западом

Соединенные Штаты и Европа намерены добиваться сближения Индии с Западом, принимая во внимание в том числе нынешние геополитические потрясения.

Соединенные Штаты и Европа намерены добиваться сближения Индии с Западом, принимая во внимание в том числе нынешние геополитические потрясения.

Как передает Report , об этом сообщил в понедельник координатор по делам регионов Индийского и Тихого океанов в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Курт Кэмпбелл.

"Один из явных разворотов событий между Соединенными Штатами и Европой - это желание более фундаментальным образом взаимодействовать с Индией, понимание того, что в новом стратегическом контексте Индия во многом является "колеблющимся штатом" (термин из американской внутриполитической жизни, исход предвыборной борьбы в таком штате не предрешен – ред.), что всем нашим интересам отвечает попытка работать с Индией сверхурочно, чтобы изогнуть ее траекторию больше к Западу", - сказал Кэмпбелл.

"И у нас были глубокие обсуждения, к примеру, с Францией, британцами, другими (европейцами) вопроса о том, как поддержать данные усилия. И часть этого (таких консультаций и взаимодействия с Индией – ред.) переступает за пределы области технологий, касается также безопасности и военной сферы", - отметил сотрудник СНБ, выступая в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований.