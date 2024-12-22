В Белом доме заявили, что сделка по Украине достижима

Избранный президент США Дональд Трамп после инаугурации в состоянии помочь в достижении договоренностей по урегулированию украинского конфликта, однако ему не следует отказываться от поставок Киеву вооружений.

Избранный президент США Дональд Трамп после инаугурации в состоянии помочь в достижении договоренностей по урегулированию украинского конфликта, однако ему не следует отказываться от поставок Киеву вооружений.

Как передает Report , об этом заявил в эфире телеканала CNN помощник действующего руководителя вашингтонской администрации по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Мы все слышали, как избранный президент Трамп выражал свою обеспокоенность по поводу дальнейшего оказания военной помощи Украине, но мы также слышали, как в течение гораздо более длительного периода времени Дональд Трамп выражал убеждение, что он должен получить хорошую сделку для Америки, а хорошая сделка для Америки означает, что нам нужны рычаги воздействия, и таким рычагом является продолжающаяся военная помощь Украине", - утверждал советник американского лидера.

По его версии, республиканцу следует подать России сигнал: "Соединенные Штаты продолжат поддерживать Украину, Европа будет поддерживать Украину до тех пор, пока вы не примете честные условия для установления справедливого мира".

В прошлом, считает Салливан, российские власти якобы показали, что "готовы идти на сделки, пока чувствуют, что на них оказывают достаточное давление". "Поэтому я думаю, что Трамп должен продолжать давление, и тогда, я уверен, сделка будет достигнута", - добавил он.