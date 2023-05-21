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В Белом доме заявили, что республиканцы ведут США к дефолту

В Белом доме заявили, что республиканцы ведут США к дефолту Выдвигаемые представителями Республиканской партии требования по вопросам государственного долга стали препятствием для достижения соглашения между Конгрессом и администрацией президента США и угрожают дефолтом.
Другие страны
21 мая 2023 г. 05:08
В Белом доме заявили, что республиканцы ведут США к дефолту

Выдвигаемые представителями Республиканской партии требования по вопросам государственного долга стали препятствием для достижения соглашения между Конгрессом и администрацией президента США и угрожают дефолтом.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Только республиканское руководство, а не президент или демократическое руководство, угрожают впервые в нашей истории объявить в нашей стране дефолт, если не будут выполнены партийные требования", - говорится в распространенном ею заявлении.

Директор по коммуникациям Белого дома Бен ЛаБолт заявил, со своей стороны, что "республиканцы берут экономику в заложники и подталкивают нас на грань дефолта, который может стоить миллионов рабочих мест и ввергнуть страну в рецессию".

По его словам, бюджетное предложение республиканцев "устранит 100 тыс. рабочих мест для учителей и вспомогательного персонала, сократит 2 тыс. должностей в правоохранительных органах и может поставить под угрозу медицинское обслуживание миллионов американцев, в то же время республиканцы расширят налоговые льготы для самых богатых и корпораций".

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