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В Белом доме заявили, что правительство Афганистана пало из-за безволия

В Белом доме заявили, что правительство Афганистана пало из-за безволия Правительство Афганистана во главе с президентом Ашрафом Гани пало из-за отсутствия воли к противостоянию движению "Талибан", а не по причине неспособности ведения такой борьбы.
Другие страны
4 сентября 2021 г. 04:58
В Белом доме заявили, что правительство Афганистана пало из-за безволия
Ашраф Гани и Джо Байден

Правительство Афганистана во главе с президентом Ашрафом Гани пало из-за отсутствия воли к противостоянию движению "Талибан", а не по причине неспособности ведения такой борьбы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразила в пятницу на брифинге для журналистов заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, сопровождающая президента США Джо Байдена в поездке в Новый Орлеан (штат Луизиана).

"Президент (Байден/), если говорить о (его) телефонном разговоре с Гани в ключевое время вывода (американских) войск (из Афганистана), когда важнейшее значение имела активизация действий правительством (в Кабуле) и (афганскими) вооруженными силами, в частном порядке довел в точности то, что он излагал и публично несколько раз. Важнейшее значение имело лидерство президента Гани", - заявила Жан-Пьер.

"Президент Байден, - отметила представитель Белого дома, - изложил Гани три пункта: работайте с моей командой, чтобы отшлифовать детали эффективной военной стратегии, консолидируя силы вокруг центров сосредоточения населения; дайте своим военачальникам возможность реализовать данную стратегию; сплотите политических лидеров в поддержку этой стратегии, дабы укрепить уверенность в ней афганского населения и мирового сообщества". "Вот что он (Байден) пытался донести до президента (Гани)", - утверждала заместитель пресс-секретаря.

"Министр (обороны США Ллойд) Остин, госсекретарь (Энтони) Блинкен, (помощник американского президента по национальной безопасности) Джейк Салливан и многие другие неоднократно говорили этим летом следующее: будут или нет афганские силы драться за свою страну - это вопрос воли, а не потенциала или снабжения", - продолжала Жан-Пьер. "И уверенность общественности, - считает она, - сильно влияет на волю".

"Мнение наших военачальников и здравый смысл заключаются в том, что наилучший шанс (на успешное противодействие талибам) давало Гани сплочение страны и реализация стратегии, которая останавливала продвижение "Талибана" и придавала уверенность афганским силам безопасности и общественности", - полагает представитель американского лидера. "Эта рекомендация была здравой и соответствовала тому, что мы (власти США) заявляли публично, - убеждена Жан-Пьер. - К сожалению, Гани не смог или не стал следовать этому совету".

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