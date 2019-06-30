В Белом доме заявили, что не объявляли Huawei полную амнистию

Решение президента США Дональда Трампа по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 в Осаке временно снять санкции с Huawei касается не всех поставок американских фирм этой китайской компании и не является безоговорочной амнистией.

Об этом заявил в воскресенье в эфире телеканала Fox News глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кудлоу, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Его попросили прокомментировать заявления сенатора от штата Флорида Марко Рубио и ряда других республиканцев о решимости вместе с демократами добиться возобновления всех санкций против Huawei, отменяемых администрацией президента Трампа. "Я ценю их озабоченность в отношении национальной безопасности [США], президент разделяет такую точку зрения. Но это не является всеобщей амнистией Huawei ", - ответил Кудлоу.

"Министерство торговли США временно предоставит ряд дополнительных лицензий на поставку товаров самого общего назначения. Например, некоторые производители микропроцессоров в США продают продукцию категории, которая без ограничений доступна в других странах. Мы не считаем, что эти случаи затрагивают национальную безопасность [США]", - заверил глава Национального экономического совета Белого дома.

Президент США по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что позволит китайской компании Huawei приобретать американскую продукцию. Трамп отметил, что на переговорах с Си Цзиньпином затрагивалась проблема обеспечения национальной безопасности и пообещал, что вопрос выведения Huawei из черного списка будет обсуждаться в ближайшие дни.

15 мая американский лидер подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от внешних угроз. В итоге Минторг США с 17 мая внес Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности.