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В Белом доме заявили, что Китай желает ослабления доллара как резервной валюты

В Белом доме заявили, что Китай желает ослабления доллара как резервной валюты Китай хочет видеть ослабление доллара как международной резервной валюты.
Другие страны
19 апреля 2023 г. 06:50
В Белом доме заявили, что Китай желает ослабления доллара как резервной валюты

Китай хочет видеть ослабление доллара как международной резервной валюты.

Как передает Report со ссылкой на Sky News, об этом заявил экономист Белого дома Джаред Бернштейн.

По его словам, есть "некоторые доказательства" того, что Китай хочет видеть ослабление доллара как международной резервной валюты и призвал Конгресс поднять верхний предел долга США, чтобы защитить стоимость доллара.

Бершнштейн считает, что контроль США над мировой резервной валютой предлагает преимущества, включая возможность накладывать санкции, как это сделал Вашингтон против России из-за войны против Украины.

"Единственное дело, которое мы действительно могли бы сделать, чтобы помочь доллару сохранить статус резервной валюты, а также защитить ценность доллара, - это повысить предел долга", - сказал Бернштейн.

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Версия на азербайджанском языке Ağ Ev iqtisadçısı: “Çin dolların ehtiyat valyuta kimi zəifləməsini istəyir”

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