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В Белом доме заявили, что Иран не отказался от идеи атаковать Израиль

В Белом доме заявили, что Иран не отказался от идеи атаковать Израиль США полагают, что Иран не отказался от планов нападения на Израиль, атака может произойти в ближайшие дни.
Другие страны
15 августа 2024 г. 17:40
В Белом доме заявили, что Иран не отказался от идеи атаковать Израиль

США полагают, что Иран не отказался от планов нападения на Израиль, атака может произойти в ближайшие дни.

Как сообщает Report, об этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил в интервью CNN.

"Мы вынуждены предположить, и информация, которая у нас есть, говорит нам, что Иран не отказался от своей угрозы начать какую-то атаку на Израиль, возможно, даже используя своих доверенных лиц, таких как "Хезболлах" или хуситы", - сказал Кирби.

"Знаете, это может произойти в ближайшие время, может сейчас произойти практически в любое время", - добавил он.

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